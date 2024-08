ILMATEADE | Rannailm jätkub! Uuel nädalal tõuseb õhutemperatuur 28 kraadini

Keskkonnaagentuuri sõnul libiseb esmaspäeva (26.08) öö hakul üle madalrõhulohk ja õhumass vahetub uuesti värskema vastu. Õhutemperatuur on 15..20°C, pärast keskööd langeb ja hommikul on sisemaal miinimumid 10°C lähedal, päeval tõuseb õhusoe 19..23°C-ni. Õhumassi vahetusega kaasneb öö hakul ka sajuhooge ja on äikeseoht, hommikuks taevas selgineb ja päev on küll pilverünkadega, aga sajuta. Tuul pöördub läänekaarde ja on tugevam eelkõige Soome lahe ääres.