UURING | Kaks viilu sinki päevas võib suurendada levinud haiguse riski 15% võrra

Maailmas on üle 400 miljonil inimesel diagnoositud II tüüpi diabeet, mis on peamine pimedaks jäämise, neerupuudulikkuse, südameinfarkti, insultide ja alajäsemete amputatsiooni põhjus. Lisaks tervisliku kehakaalu säilitamisele ja rohkele liikumisele näitavad tõendid, et üks peamisi viise haigestumisriski vähendada on oma toitumist parandada.