Jõhker koerarünnak Harjumaal. „Pures lambal läbi turja kõõluse ja hingetoru katki!“

Lambale tekitatud kahjude eest aga pole kedagi vastutusele võtta, sest pole kindlalt teada, kelle koer Virsikut ründas. „Kahtluse all on kaks eri koera, kumb täpselt, ei oska öelda. Üks on ka varem külas loomi rünnanud ning jäänud meil ka kaamerasse mitu korda. Koera jäljerida viib täpselt uue naabri hoovi, kes meie kõrvale maja ehitavad, aga nemad sõitsid õhtul ära, seega ei saanud neilt rohkem uurida,“ lisab Keity.