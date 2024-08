Õnnetused hüüavad Suure-Lähtru ristmikul tulles. „Kas tõesti peab keegi surma saama?“

14. augusti lõuna paiku istus kohalik mees Edgar Veersalu autosse, et teha mõned vajalikud sõidud. Suure-Lähtru ristmikule lähenes ta oma Volvoga mööda peateed Palivere poolt. Ta küll märkas, et kõrvalteelt tuleb sinine Škoda, kuid sai liiga hilja aru, et Škoda juht ei kavatse pidurdada.