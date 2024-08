„Me ei sõiduta lapsi sinna, kus on kool, vaid avame klassi seal, kus on vajadus“

Sel sügisel alustab tööd Setomaa kool, mille klassid asuvad valla peal laiali. „Õppetööks pole vaja suurt ja uhket koolimaja. Meie kogukonnaklassil on üks koduklass Obinitsa külakeskuses, kuid toetavaks õpikeskkonnaks kogu küla – muuseum, kirik, surnuaed, galerii, Taarka Tarõ, Ilmaveere keskus, lauluema kuju,“ kiidavad 11 õpilasega õppekoha laste vanemad. „Meie unistus on, et Obinitsa võiks olla eesrindlik haridusinnovatsiooni loov õppekoht.“