II tüüpi diabeet on üks kõige kiiremini levivaid terviseohtusid kogu maailmas. Üha enam inimesi kannatab selle varajase staadiumi ehk eeldiabeedi all, mis võib areneda täielikuks II diabeediks. See kõik on vale eluviisi tagajärg – liiga vähe liikumist ja ebatervislik toitumine.