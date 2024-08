Pihkvas vahistati Eestist tulnud mees, kel kaasas pea miljoni euro väärtuses kulda

Pihkva tolliamet alustas mehe suhtes kriminaalmenetlust, mis võib viia kuni viieaastase vangistuse ja miljoni rubla suuruse trahvini. Saksa välisministeerium kinnitas, et on juhtumist teadlik ja et mehele on pakutud konsulaarabi Saksamaa peakonsulaadi kaudu Peterburis.