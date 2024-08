Vene võimude väitel vahistati Pihkvas Eestist tulnud mees, kel kaasas pea miljoni euro väärtuses kulda. MTA: see info ei vasta tõele

„See tähendab, et ka saksa kodanik, tema sõiduk ja järelhaagis läbisid põhjaliku tollikontrolli, mille käigus ei leitud midagi keelatut. Juhin tähelepanu, et meie töö piiripunktides on korraldatud lähtuvalt rahvusvahelistest ja siseriiklikest õigusaktidest ning meie eesmärgiks on tagada Euroopa Liidu julgeolek ja rahvusvahelise ausa majanduse toimimine takistades sanktsioneeritud kaupade levikut,“ ütles Ulvik.