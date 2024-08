SÕIDUKOGEMUS | Škoda Superb, klassika ja innovatsiooni ristand

55 000 euro eest saab klient tõeliselt jõulise auto. Kiiruse lagi on….seal kusagil kaugel. Tallinn-Tartu maanteel vahepeal lubatud 120 tundub algajate harjutusväljak. No aga hea on vähemalt teada…

Kõiksuguseid nö juhiabisüsteeme kipub Superbile olema lisatud vahest liigagi palju. No piirkiiruse ületamise heliga märgistamine on praeguste nõuete puhul juba tava. Aga õnneks saab selle küllalt lihtsalt ka välja lülitada. Iga uue stardi järel küll uuesti.

Ühel korral läks asi isegi nii kaugele, et sõiduk pidurdas ning hakkas ohutulesid vilgutama ja nii juhi kui ka kaasreisija turvarihmu sikutama. Ometi tundus mulle, et tean, kuhu ja kuidas teel olen. Või siiski mitte?

Rahulik ja kindel disainikeel

Rooli ümbrus on kangikesi täis. Eraldi kangike püsikiiruse hoidmise tarvis, siis tulede ja kojameeste oma. Ning parema käe all käigukang. Asukoht on nagu juba mitmel margil enne Škodat, uus on aga see, et käike saab nö sisse pöörata.