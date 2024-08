Millised purakad! Sindi paisu lõhkumine on toonud kaasa lõhede suuruse ja arvu plahvatusliku kasvu

„Isane hiiglaslik lõhe kaalus 14 kg ja emane 12 kg ning mõlemad olid juhuse tahtel sattunud samasse võrku. See saak oli tõesti üks vägevamaid, mis ma üle pika aja olen saanud. See on tõeline imeasi. Veel mõni aasta tagasi, enne kui Sindi pais lõhuti, ei olnud selliseid suuri kalu sügisel siinsetes vetes näha. Nüüd aga, pärast paisu eemaldamist on sellised saagid sügisel palju tavalisemad,“ märgib kalatalu.