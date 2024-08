Reedel (30.08) püsib ülekaal Venemaa kõrgrõhkkonnal, mille serva mööda lisandub lõunakaarest sooja. Öine õhutemperatuur on 10..15, rannikul kuni 18°C, päeval tõuseb 25..28°C-ni, vaid tuulele avatud rannikul on pisut jahedam. Öö on selge taevaga, päev päikeseline ja kuiv kuni keskpäevani. Pärastlõunal läheneb merelt madalrõhulohk, soosib pilverünkade arengut ja õhtu poole võib kohati ka hoog vihma tulla ja äikest olla, suurem on saju tõenäosus saartel (veidi üle 50%). Puhub mõõdukas kagu- ja lõunatuul.