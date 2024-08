Soome viimaste aastate rängima keskkonnakuriteo uurimine jätkub, kaasneda võib hiigeltrahv

Lugu jõudis avalikkuse ette 15. augustil. Soomlased on harvesterijuhi hävitustööst šokeeritud ja kohalik meedia on juhtunust kirjutanud juba kümneid artikleid. Pidevalt lisandub uurimisse uusi asjaolusid ning tänaseks on selgunud, et väidetavalt polnud ettevõttel metsatee kasutuseks lubagi.