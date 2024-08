„Nad ei ole seda välja teeninud!“ Pooled Kohtla-Järve volikogulased lahkusid istungilt, et protestida linnapea palgatõusu vastu

Eelnõu autor on volikogu esimees Eduard Odinets, kelle sõnul on palgad püsinud muutmata kujul üle viie aasta. Samal ajal on aga tõusnud hinnad ja ka keskmine palk. Odinetsi sõnul võiksid need arvud olla seotud ka linnajuhtide palgaga.