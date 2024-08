IMELISED FOTOD | Selgunud on Vereta jahi 2024 fotokonkursi parimad loomapildid

Žüriis pilte hinnanud Riigimetsa Majandamise keskuse kliendikanalite spetsialist Kaidi Jõesalu tõdes, et tegemist oli kahtlemata parima tabamusega. „Ilves on ju väga tähelepanelik ja ettevaatlik loom ning teda niimoodi mõnulemas näha on väga erakordne,“ selgitab ta. „Ja hetk, mis fotograafil pildistada õnnestus, on ka väga vahva ja ning tekitas kõigis žüriiliikmetes elevust.