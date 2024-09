Kogu Mandri-Eestile on antud äikesehoiatus

Laupäev päeval on Lääne-Eestis pilves selgimistega, Ida-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev. On äikeseoht. Tihedamalt on sadusid Lääne-Eestis. Puhub idakaare, Lääne-Eesti rannikul ja saartel põhjatuul 2-8, puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 17..23, Ida-Eestis kuni 25°C.