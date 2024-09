ILMATEADE | Suvi pole veel läbi! Ees ootavad väga soojad päevad

Keskkonnaagentuuri sõnul hääbub esmaspäeva päeval madalrõhuala Skandinaavia kohal ja tasapisi saab meil mõjusamaks kõrgrõhuala. Ilm tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, Ida-Eestis on pilvisus tihedam. Kohati sajab hoovihma, ennelõunal on sajuvõimalus suurem Lääne-Eestis, pärastlõunal Ida-Eestis, võib olla äikest. Puhub valdavalt idakaare tuul 1-7, rannikul ennelõunal kagutuul puhanguti kuni 11 m/s, õhtul puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on 17..22°C.