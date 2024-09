LUGEJA KÜSIB | Kas õunte metsa alla viskamise eest võib saada trahvi?

Mul on suur õunaaed ja loomulikult jääb igal aastal suur kogus vilju üle. Olen need alati metsa alla viinud ja seni pole näinud ka infot, et seda teha ei tohi. Nüüd aga hoiatas tütar, et selline teguviis on keelatud ja rahaliselt karistatav. Mida siis liigsete õuntega ette võtta?