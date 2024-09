Viljatusravi arstina töötades on minu igapäevatööks aru saada, kas meile pöördujal on loomuliku rasestumise võimalus üldse olemas. Professionaalina on minu asi teada, milline on optimaalne seksuaalvahekordade sagedus, mis peaks mõistliku aja jooksul tagama soovitud raseduse ja sünni.