SEPTEMBRI ILM | Esimesed öökülmad saabuvad tänavu varakult

Keskkonnaagentuuri sõnul teisipäeval (3.9) Läänemere ääres olev madalrõhkkond hääbub ja pisitasa saab mõjusamaks kõrgrõhuala. Saju tõenäosus Lääne-Eestis väheneb, olles alla 25%, idapoolsetes maakondades on saju võimalus kohati veel üle 50%. Ida-Eestis on pärastlõunal kohati äikest. Tuul on nõrk, saartel päeval mõõdukas ning puhub kirdest ja põhjast. Õhutemperatuur on päeval 19–24, ida pool tõuseb kuni 26 kraadini.