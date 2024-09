Nüüdseks on tegu armastatud ja päris suurtesse mõõtmetesse ulatuva üritusega. Marrandi rääkis Maalehele, et kohalike toodete pakkujaid on viimasel ajal 20–25, aga on olnud ka 40 või rohkemgi. Äritsema saab tulla igaüks: registreerimine käib Facebooki-lehe kaudu. Autoga turuplatsile sõitev müüja peab maksma vaid osalustasu viie euro ulatuses.