Kui veidi süstemaatikat puudutada, siis võtmeheinad kuuluvad eraldi ebakeerdlehikute alamklassi, maokeelelaadsete seltsi ja maokeeleliste sugukonda. Niisiis on ka maokeel nende sugulane. See on võtmeheintest mõneti sagedasem, levides rohkemaarvuliselt Lääne-Eestis. Mõnel niidul on maokeeli vahel lausa murdu. Aga kuna nad on tagasihoidliku olemisega, siis sulanduvad ümbritsevas rohustus üsna märkamatuks.