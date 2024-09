ARVUSTUS | Kuidas leida õnn? Ega Triin Tammerti raamatust täpselt aru saagi...

Kui tore, mõtlesin ma, ilmununud on kodumaine variant bestsellereist nagu „Toskaana päikese all“ või „Söö, palveta, armasta“, mis on lohutanud ja innustanud naisi kogu maailmas. Lihtsustatult on need lood, kus naine ei tea, mida teha, aga siis läheb kuhugi, teeb midagi, elab läbi mingeid asju, ja leiab viimaks mõnusa olemise, on korraga küps ja tark. Sellises loos on pinget, arengut, lahendust.