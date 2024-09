Ma olen soome-ugri keeleteadlane ning mind huvitavad soome-ugri maad ja keeled. Olen ka mujal käinud, aga mõistsin, et Eesti on kõige parem koht, kus tunnen end väga hästi. Kolisin siia 2020. aastal, mõtlesin, et elan vaid korra ja miks siis mitte elada seda seal, kus ma tunnen end kõige paremini. Muidugi samal ajal ka kaotasin lootuse, et Ungaris lähiajal üldse midagi muutuks.