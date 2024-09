Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja uueks juhiks saab senine taluliidu juht Kerli Ats

„Kerli Atsi valiku kasuks räägib suurepärane valdkonna tundmine ning tema lai koostöövõrgustik nii Eestis kui ka Brüsseli tasandil,“ ütles EPKK nõukogu esimees Sivar Irval. „Teda kuulates ja temaga suheldes oleme mõistnud, et Kerlil on ambitsiooni ja võimekust näha suuremat pilti ning usume, et tema tulek toob meile kõigile uut hingamist. Meil on väga hea meel, et Kerli Ats otsustas pakutud väljakutse vastu võtta.“