Missugune tuleb sügis? On viimane päev Maalehe ennustusvõistlusel osalemiseks

Tavaliselt kipub küll esimene üksnes miinuskraadides sügispäev jääma novembrikuusse, kuid kes mäletab, siis mullu juhtus see juba 26. oktoobril. Toona ei tõusnud õhutemperatuur kordagi nullini laialdaselt üle Eesti, seda ka Tallinnas ja Tartus. Aastad ei ole aga kaugeltki vennad ja ei puudunud palju, et sügisel 2020 jäänukski see olemata – alles viimase sügiskuu viimasel päeval, 30. novembril jäi õhutemperatuur esimest korda läbi ööpäeva miinuspoolele.