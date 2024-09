RMK-l on tänavu uuendusraieid plaanis kokku kuni 10 030 hektaril. See number sisaldab ka kuuse-kooreüraski kahjustuste likvideerimiseks ja uute ennetamiseks raiutavaid kehvas seisus kuusikuid 850 hektarit. Varem on üraskilangid tulnud ülejäänud raiemahule lisaks.