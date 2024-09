VIDEO | Pärnumaa külas jalutas keset päeva ringi hunt, lõugade vahel metskitse tall

„Huntidega on meil sellel aastal pidevalt probleeme. Uulust nelja kilomeetri kaugusel on murtud üle 20 lamba. Lambapidaja oli sunnitud lambakarja likvideerima. Tahkuranna jahiseltsile väljastati küll hundi erandkorras küttimise luba, kuid kahjuks oli selleks ajaks juba enamus lambaid viidud lihakombinaati. Erandkorras küttimise loaga on ka hunt kütitud. Selle aasta kevadest elab Uulust 5-6 kilomeetri kaugusel seitsmepealine hundikari, kellest ilmselt neli on täiskasvanud ja kolm kutsikad,“ selgitas jahimees.