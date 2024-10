VALMISTAMISÕPETUS | Seente hapendamine, marineerimine, konserveerimine ja soolamine

Igal seeneliigil on omapära, millega peaks toiduvalmistamisel arvestama.

Kui seened on puhastatud, tuleb need kas vähese soolaga maitsestatud vees kupatada-keeta või omas mahlas läbi kuumutada. Kibedaid riisikaid, näiteks haavariisikaid, keedetakse paar minutit rohkes vees (5 l vett/1 kg seeni), loputatakse hoolikalt külma veega ja nõrutatakse. Väga kibedaid riisikaid, nagu männi- ja kaseriisikaid, tuleb veel kauem keeta, et kirbest maitsest lahti saada.