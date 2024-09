Keskkonnaagentuuri sõnul on laupäeva päeval õhuvool juba rohkem lõunakaarest. Ilm on enamasti selge, siin-seal on ka veidi pilvi liikvel, ent sadu neist ei tule. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 20..26°C.