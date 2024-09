Levinud preparaat, mis on vabamüügis igas aianduspoes, on taimekaitsevahend nimetusega „Tigude graanulid“. Selle toimeaine on metaldehüüd. Pakendil olevas kasutamisõpetuses öeldakse, et graanulid külvatakse mullale taimede vahele, tigude ja nälkjate kogunemiskohtadesse, mitte lähemale kui 20 cm taimedest (ei tohi kokku puutuda taime lehtedega). Toode on vihmakindel, toime kestab ca kaks nädalat.