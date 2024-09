Kuidas säilitada toitu nii, et see oleks ohutu ja samas kasulik?

Sügavkülmutada saab kõiki kodumaiseid marju – näiteks maasikaid, vaarikaid, sõstraid, tikreid, astelpajumarju ja metsamarju, mis järgemööda valmivad. Sügavkülmutamise eelis on see, et külmas säilivad marjad värskelt ka ilma suhkruta. Kui palju sulatamisel suhkrut lisada, sõltub vajadusest ja soovist. Üldiselt ei ole marjadele vaja panna rohkem kui 10% suhkrut, sel juhul saame vähemalt 90%- marjasisaldusega hoidise.