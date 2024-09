Soome–Eesti kaabliühenduse taastamine langetab elektri hinda vaid ajutiselt

Enefiti energiatoodete juht Sander Randver nentis, et tulevikutehingute põhjal on praegu näha, et eeloleval talvel on elektri hind eelmisega võrreldes pigem kallim ja talvine keskmine ületab ilmselt 100 euro megavatt-tunni piiri. Oodata võiks umbes sama hinnataset nagu tänavu augustis. Siis maksis MWh Baltimaades keskmiselt 106,95 eurot.