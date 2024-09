Kuulus mardilaat jääb ära! Soome kärped näpistavad valusalt ka Eesti kultuuri

Eesti–Soome kultuurisaadikud – Soome Instituudi direktor Hannele Valkeeniemi ja kirjanik Mika Keränen – on Soomet puudutavate kultuurikärbete pärast mures.

„Muidugi on soomlaste meeleolu kurb – eriti veel selle pärast, et järgmiseks aastaks on oodata uusi kärpimisi,“ kommenteerib Tuglase Seltsi juhataja Jaana Vasama olukorda Soomes, kus valitsus teeb kultuurisektori arvelt suuri kärpeid.