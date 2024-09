Milline jultumus! Tallinna kalmistutelt on varastatud 11 hauakivi

Kadrioru pargi turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Daisy Pello sõnul on enim vargusi pandud toime Metsakalmistul ja Pärnamäe kalmistul. „Varastatud on hauakivisid, mida arvame, et saab töödelda. Hauatähiseid ehk niinimetatud hauaplaate ei ole puututud,“ lisab ta.