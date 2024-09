Lõuna prefektuuri operatiivteabetalituse grupijuhi Vallo Tõnuvere sõnul algab metsasaaduste noppimise hooaeg igal aastal eri ajal, ent niipea, kui seened ja marjad metsa alla ilmuvad, hakkavad sagenema ka teated eksinud inimestest. „Eksimine ei ole häbiasi ja mida varem saame teada, et keegi on kadunud, seda kiiremini saame alustada otsingutegevustega,“ rõhutas Tõnuvere ning lisas, et iga minut on kriitilise tähtsusega, sest iga kaotatud minut töötab kadunud inimese kahjuks.