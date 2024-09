Eesti Leegioni Sõprade Klubi aktivistid räägivad suu puhtaks: „Me ei ole ju natsid!“

„Meie sõnum on jätkuvalt, et valitsus võiks lubada tuua originaalsammas muuseumist Lihulasse tagasi. See oleks viisakas ja lahendaks ära palju pingeid. Sõdur on sõdur, vahet pole, mis tal seljas on,“ rõhutavad MTÜ Eesti Leegioni Sõprade Klubi juhatuse liikmed Martin Sööt ja Meelis Malk.