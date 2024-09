TURUKOMMENTAAR | Miks on õunad nii kallid?

Sügis on see hea aeg, kui Eesti õunu on ka turul kogu aeg saada ja otse puu otsast nopituna. Tõsi, hind 3,70 või 4,50 eurot kilo eest (vastavalt Balti jaama ja Nõmme turul) võib üllatada. Seda eriti olukorras, kus aedlinnades jagatakse õunu suisa tasuta, aia äärde korvi või õunakasti panduna vabalt võtta. Ja mida nendega ikka sügisel peale hakata?