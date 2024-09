ILMATEADE | Reedel on oodata äikest ja tugevaid vihmahooge

Keskkonnaagentuuri sõnul kulgeb neljapäeval (12.09) Skandinaaviast üle Läänemere idaranniku lõunasse madalrõhuvöönd ja selle servas on vihmapilvi enam Eesti idaservas, lääne pool hõredalt ja harva. Lõunakaare tuul on öö hakul saartel veel puhanguti tugev, päeva jooksul tuul vaibub. Õhutemperatuur on päeval 18..23°C, sajupilvede all langeb paar kraadi madalamale.