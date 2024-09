„Ajasid oma paarutamisega mitu paati ümber.“ Kihutavad jetisõitjad tekitavad suurt pahameelt

Sarnaseid kogemusi on ka paljudel teistel. „Ka minu laps oli purjepaadiga trennis ja rääkis, et jettidega kihutati nende vahel, pritsiti märjaks ja tekitati suuri laineid. Tegu on 10 aastaste lastega, kelle elusid lihtsalt ohtu pannakse,“ kirjutab murelik lapsevanem.