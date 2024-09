ILMATEADE | Pärast vihmaseid päevi naaseb taas suvine kuumus

Reede päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu, välistatud pole ka rahe. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, saartel ja läänerannikul põhjakaare tuul 5-10, puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 17..21, Ida-Eestis kuni 24°C.