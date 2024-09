Mis lennukid need taevas on? Taas algab loomade marutaudivastane vaktsineerimine

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) loomatervise ja -heaoluosakonna peaspetsialist Ave-Ly Toomvap tuletab meelde, et marutaud on surmaga lõppev haigus, mis ohustab ka inimest ja mille vastu kaitseb ainult vaktsineerimine. „Kuna marutaud on paljudes riikides sh Venemaal, Valgevenes ja Türgis endiselt levinud, võib see haigus Eestisse tagasi jõuda ka kaugema vahemaa tagant, näiteks lemmikloomade mittenõuetekohasel sisseveol või siis metsloomadega vahetult üle piiri ,“ selgitab Toomvap. Spetsialist rõhutab, et seetõttu on väga oluline, et marutaudi vastu oleksid regulaarselt vaktsineeritud nii lemmikloomad (koerad, kassid ja valgetuhkrud), kui ka piiriäärsetel aladel elutsevad rebased ja kährikud. „Loomade marutaudi vastu vaktsineerimine on ainus viis kaitsta nii loomi kui ka inimesi selle ohtliku haiguse eest,“ sõnab Toomvap.