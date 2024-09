FOTOD ja VIDEOD | Tallinnas tekitas tugev vihmasadu üleujutusi, Järvevana ja Reidi teel oli liiklus ümber suunatud

Keskkonnaagentuuri järgi on ööl vastu pühapäeva ilm vihmane, ent tuulevaikne. Lääne-Eestis on pilves selgimistega, ida pool vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu, enam on sadusid Lääne- ja Kesk-Eestis. Paiguti on udu. Tuul on nõrk ja muutlik, Lääne-Eesti saartel ja rannikul puhub põhjakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 18°C.