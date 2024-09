Kuid mõne aasta pärast tekkis esimene kahtlus. Põldjalaka lehed on siiski suuremad kui selle, vaid 4-5 cm pikkused. On vast tegu mingi aedvormiga? Leppisin selle oletusega ja rohkem asja üle ei mõelnud. Vaid niipalju tegin, et kolisin istiku aiaserva suurte puude alt täispäikselisele heinamaalapile ja seal ta elas aastaid oma tähelepandamatut elu. Harva, peamiselt niites, jäi pilk põgusalt sellele puuhakatisele ja pähe turgatas võrdlus tselkvatega, just sarnased väiksed lehed on tal.