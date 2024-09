Maardusse jõudis naiste võim! Linnapea Aurika Sin-Kerra: „Ju saabus aeg, kus emakätt on vaja“

„Mulle tundub, et Maardu on aina rohkem muutumas eestikeelseks linnaks. Ja noorem põlvkond kindlasti räägib mõlemat, nii eesti kui ka vene keelt,“ ütleb värske Maardu linnapea Aurika Sin-Kerra, kes soovib, et pealinna külje all asuv tööstuslinn lõpuks ometi vabaneks negatiivsest kuvandist.