Põllumehed: kartulikasvatus on sama suur riskiäri kui kasiino

„Suvi oli kartuli kasvatamiseks võrdlemisi soodne ja on tõenäoline, et saagikuseks kujuneb 40–50 t/ha,“ kinnitas kartuliteadlane Luule Tartlan Sakust. Ta selgitas, et kuiv ja tuuline kevad põhjustas küll mulla pindmise osa kuivamist, kuid maikuu kuivust ja soojust talus varajane kartul hästi.