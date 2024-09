Sillamäe muuseumist nõukanostalgia otsija peab pettuma: ees ootavad hoopis tige mögafon ja kuri babuška

Salapärase Sillamäe muuseumi SASIMU pilet näeb välja just selline, suisa templivärvidest nõretav.

Et kõik ausalt ära seletada, tuleb alustada sellest, et olen juba ei tea mitmendat aastat Ida-Virumaa konkursi „Parim uus seiklus“ hindajate hulgas. See annab hea aluse vaadata nii Virumaa kui ka kogu Eesti turismindust laiema pilguga. Otsida turistidele-huvilistele pakutavaid säravsisukaid, erilisi kogemusi ja hetki. Nende hulka võib kindlasti lugeda Sillamäe muuseumi oma huvitavat nime kandva SASIMU ekspositsiooniga.