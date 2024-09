Sündis Eesti esimene katseklaasis siiratud varss

Üks peamisi põhjusi katseklaasivarssade loomiseks on see, et tippspordis olevaid märasid ei tiinestata nende sportlaskarjääri tõttu. Teiseks põhjuseks on tipptäkkude sperma hind – laboritingimustes on ühe spermakõrrega võimalik toota sadu embrüoid ning anda parimaid geenikombinatsioone paljudele järglastele.