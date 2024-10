Viskad seemne mulda ja jääd perfektset muru ootama? Asi pole nii lihtne

Üks suurimaid vigu, mida muru rajamisel tehakse, on n-ö pea ees vette viskumine – visatakse seeme mulda ja jäädakse perfektset tulemust ootama. „Aga muru tegemisel on kõige olulisem ja mahukam töö pinnase ettevalmistamine. See on palju olulisem kui muruseemne valik,“ ütleb Niinepuu.