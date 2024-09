JUHIS | Kuidas valida taaskasutamiseks sobivaid ehituskive?

Aga selle asemel, et karta iga nurga taga kolli ja loobuda kvaliteetsest vanast materjalist, mis on mitmeti tugevam kui kaasaegne uus, tasub lihtsalt uurida, kuidas kivimaterjali kvaliteeti kindlaks teha.

Iga vana materjali ostmine on kõige turvalisem siis, kui see ise oma kätega maja küljest ära võtta, nii saab materjalist parima ülevaate. Nii katusekive kui ka tahutud maakivimüüri ostes tuleks vaadata, millises seisukorras on sama hoone palkosa või kuidas materjali on hoiustatud. Kui selgub, et kividel on küljes vamm, saab neid kuumutades puhastada, aga siiski tasub enne ostu nende seisukorda uurida, et hiljem poleks vaja lisatööd teha.

Katusekive mõjutab päike ja niiskus

Katusekive valides tuleks arvestada sellega, kus need varem on asunud. Lõunapoolsed katusekivid on olnud lõõskava päikese käes ja päikese tekitatud UV- kiirgus mõjutab kivide kvaliteeti oluliselt, muutes need pudedaks.

Varjupoolel olevad katusekivid püsivad struktuurilt küll tugevamad, aga neile on ohuks kõrged puud, mis takistavad katuse kuivamist ja temperatuuride erinevus tekitab kondensvett. See on hea kasvupinnas samblale, mis samuti aja jooksul kivi tugevasti kahjustab. Samal põhjusel on ohtlikud ka pikalt katust katvad märjad puulehed.

Lisaohtu tekitavad katkised kivid, mis võivad tekitada katuse läbitilkumist. Katusest läbi tilkuv vesi pääseb aga maja ehituskonstruktsioonidesse ja algabki nende lagunemine. Seega on väga oluline veenduda, et õhuringlus majas oleks vaba ja niiskus ei jääks kuhugi pidama.

Kindlasti tasub katusele panna sama tüüpi kivid, et vihmavesi saaks turvaliselt räästast veerenni voolata. Tasub uurida ja analüüsida sama tüüpi kivikatusega vanu maju, et mõista, kuidas need kivid on asetatud ja katus tervikuna ehitatud.

Maakivid põllult või vanast majast

Maakive ehitusmaterjalina kasutades tasub kivid õuele tuua pigem põllult, kui et sellisest vanast majast, kus materjali seisukorra kohta ülevaade puudub.