„Jälle leiti koht, kus inimestelt raha küsida!“ Mida toob kaasa uus kaugküttereform?

„Me tegime kallid investeeringud, et taastuvenergiaga küttekuludelt kokku hoida. Nüüd aga saame selle eest karistada. Ma leian, et see on pisut ebaõiglane. Jälle leiti koht, kus osalt inimestelt raha küsida,“ teatab Tallinnas asuva kortermaja ühistu esimees Rein Tammesalu.